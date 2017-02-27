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  27 февраля 2017
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Бывший президент Украины Янукович рассказал о разводе с женой и новой спутнице
CA-NEWS (CA) - Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью корреспонденту немецкого издания Der Spiegel Кристиану Неефу. Беседа проходила в Москве, хотя, как пишет издание, большую часть времени экс-президент живет на юге, в Ростове-на-Дону.

Бывший президент Украины рассказал, что не живет со своей женой Людмилой, брак с которой продолжался 45 лет. Сейчас в роли его спутницы по жизни выступает сестра его бывшей кухарки, имя которой Янукович не назвал.

В своем интервью Der Spiegel экс-президент также рассказал, что его обеспечивает старший сын Александр, и о своем хобби — теннисе. «Я люблю иногда арендовать теннисный корт, но не всегда есть возможность», - сказал он.

Финансовую помощь Янукович получает от своего старшего сына Александра (его младший сын Виктор погиб в марте 2015 года на озере Байкал). Бывшая супруга Януковича в настоящее время занимается благотворительной деятельностью.

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