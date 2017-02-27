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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На Кубани мужчина из Узбекистана зарезал земляка и попытался сжечь его тело
CA-NEWS (UZ) - indexНа Кубани на обгоревшее тело 51-летнего мужчины 25 февраля наткнулись автолюбители, о чем сообщили в полицию. Тело лежало в кювете у дороги «Ленинградская-Каневская», в нескольких километрах от станицы Ленинградской.

Оказалось, что погибший вместе со своим 33-летним знакомым прилетел Москву из Республики Узбекистан с целью покупки иномарки, после чего мужчины намеревались отправиться в Крым на заработки.

В ночь на 25 февраля мужчины ехали на купленном Ford Focusв Крым. В дороге между ними произошел конфликт, в ходе которого 33-летний водитель и владелец автомобиля зарезал своего земляка-попутчика, после чего выбросил его в кювет, облил бензином и поджег, а затем скрылся. Задержали убийцу вечером 26 февраля на Керченской переправе на обратном пути в Краснодарский край, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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