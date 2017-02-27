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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Советская гимнастка Ольга Корбут продала олимпийские медали на сумму $230 тыс

CA-NEWS (CA) - Известная советская гимнастка, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Корбут продала на аукционе свои вещи, в том числе олимпийские медали, сообщает Би-би-си.

На аукцион Platinum Night, проводившийся аукционным домом Heritage Auctions, были выставлены все медали Корбут, а также синий гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году.

В итоге проданы шесть лотов из 32, выставленных на продажу. Еще 26 лотов спортсменки остаются доступными для покупки.

Например, командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене продана за 66 тысяч долларов, золото этих же игр в вольных упражнениях - за 52,8 тысячи.

С учетом премии аукционного дома в размере 20% Корбут получит 183,3 тысячи долларов.

Ольга Корбут родилась в Белоруссии в 1955 году.

В 1970 году она стала чемпионкой СССР в опорном прыжке и вошла в сборную страны. В 1976 году Корбут на Олимпиаде в Монреале выиграла в составе команды золото и завоевала серебро на бревне. Ольга Корбут первой исполнила уникальный элемент, известный теперь как "петля Корбут". С 1991 года спортсменка проживает в США.

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