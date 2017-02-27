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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Зауралье 9 граждан Узбекистана обморозили ноги, пока переходили границу

CA-NEWS (UZ) - Управление ФСБ России по Курганской области расследует уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы РФ девятью гражданами Узбекистана.

Все они были задержаны 12 февраля в Целинном районе, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Нелегальные мигранты, среди которых было две женщины, незаконно пересекали российско-казахстанскую границу в обход установленных пунктов пропуска, надеясь найти работу в России. Несмотря на сильные морозы и глубокий снежный покров, они шли пешком. В итоге четверо человек направлены в районную больницу с обморожениями нижних конечностей различной степени.

Большинство задержанных ранее трудились в центральной части России, где их неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение правонарушений. На этом основании им запретили въезд на территорию страны.

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