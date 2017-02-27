В Зауралье 9 граждан Узбекистана обморозили ноги, пока переходили границу

- Узбекистан, происшествия
- 17:10, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Управление ФСБ России по Курганской области расследует уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы РФ девятью гражданами Узбекистана.
Все они были задержаны 12 февраля в Целинном районе, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Нелегальные мигранты, среди которых было две женщины, незаконно пересекали российско-казахстанскую границу в обход установленных пунктов пропуска, надеясь найти работу в России. Несмотря на сильные морозы и глубокий снежный покров, они шли пешком. В итоге четверо человек направлены в районную больницу с обморожениями нижних конечностей различной степени.
Большинство задержанных ранее трудились в центральной части России, где их неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение правонарушений. На этом основании им запретили въезд на территорию страны.
|кто есть кто
|Нусувалиев Орозбек Токталиевич
директор ГП "Мулк" при ФУГИ
|Осоев Эркинбек Арстанбекович
и.о. директора ГРИП ИБР при Министерстве транспорта КР
|Самыкбаев Эсентур Калканович
аудитор Счетной палаты КР