Владимир Путин прибыл в Душанбе

- Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Душанбе. В столичном аэропорту президента РФ встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Из аэропорта Владимир Путин отправился во Дворец нации, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщают таджикские сми.

В начале встречи состоятся переговоры лидеров двух стран в формате «1+1», а затем расширенная встреча делегаций сторон, по итогам которой планируется подписание 7 новых соглашений о сотрудничестве.

Ожидается также, что президенты выступят с заявлением для прессы.