Владимир Путин прибыл в Душанбе
- Таджикистан, политика
- 17:17, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Душанбе. В столичном аэропорту президента РФ встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Из аэропорта Владимир Путин отправился во Дворец нации, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщают таджикские сми.
В начале встречи состоятся переговоры лидеров двух стран в формате «1+1», а затем расширенная встреча делегаций сторон, по итогам которой планируется подписание 7 новых соглашений о сотрудничестве.
Ожидается также, что президенты выступят с заявлением для прессы.
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