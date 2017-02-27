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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин прибыл в Душанбе
CA-NEWS (TJ) - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Душанбе. В столичном аэропорту президента РФ встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Из аэропорта Владимир Путин отправился во Дворец нации, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщают таджикские сми.

В начале встречи состоятся переговоры лидеров двух стран в формате «1+1», а затем расширенная встреча делегаций сторон, по итогам которой планируется подписание 7 новых соглашений о сотрудничестве.

Ожидается также, что президенты выступят с заявлением для прессы.

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