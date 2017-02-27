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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Грузовые железнодорожные рейсы запущены между китайским городом Сиань и Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - Между административным центром провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) городом Сиань и Узбекистаном запущены грузовые железнодорожные рейсы. Об этом 25 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя железнодорожного управления Сианя.

По его словам, железнодорожный состав из 41 вагона с грузом в 1000 тонн хлопковой пряжи 24 февраля прибыл на сианьскую станцию Синьчжу из Ташкента.

Новый маршрут сократил время доставки грузов с одного месяца до 15-18 дней.

Около 3 тыс тонн качественной хлопковой пряжи будут импортироваться из Узбекистана ежемесячно. После прибытия в Сиань пряжа будет реализована в Восточном и Северном Китае.

Рейсы грузовых железнодорожных составов из Сианя в Центральную Азию начали курсировать в 2013 году, а затем их маршрут протянулся до Европы. К 23 февраля 290 составов доставили 454 тыс тонн грузов в различные города, включая Алматы, Гамбург и Москву, отметил представитель управления.

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