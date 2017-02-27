В Худжанде состоится выставка изделий ручной работы

- Выставка изделий ручной работы состоится в честь Дня матери в выставочном зале исторического музея Согдийской области в городе Худжанде.

Как сообщили «Авеста» в администрации Согдийского областного исторического музея, на экспозиции будет представлено свыше 50 экспонатов, хранящихся в музейном фонде.

По словам источника, на экспозиции будут представлены работы мастеров –ремесленников, начиная с конца 19 века и до наших дней.

Источник отметил, что посетители музея смогут увидеть сюзане, покрывала, одежду, головные уборы и другие изделия ручной работы.

Выставка будет проходить под названием «Мехри зан» (Любовь женщины).