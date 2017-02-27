В Худжанде состоится выставка изделий ручной работы
- Таджикистан, общество
- 18:02, 27 февраля 2017
- Просмотров: 250
CA-NEWS (TJ) - Выставка изделий ручной работы состоится в честь Дня матери в выставочном зале исторического музея Согдийской области в городе Худжанде.
Как сообщили «Авеста» в администрации Согдийского областного исторического музея, на экспозиции будет представлено свыше 50 экспонатов, хранящихся в музейном фонде.
По словам источника, на экспозиции будут представлены работы мастеров –ремесленников, начиная с конца 19 века и до наших дней.
Источник отметил, что посетители музея смогут увидеть сюзане, покрывала, одежду, головные уборы и другие изделия ручной работы.
Выставка будет проходить под названием «Мехри зан» (Любовь женщины).
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Нусувалиев Орозбек Токталиевич
директор ГП "Мулк" при ФУГИ
|Осоев Эркинбек Арстанбекович
и.о. директора ГРИП ИБР при Министерстве транспорта КР
|Самыкбаев Эсентур Калканович
аудитор Счетной палаты КР