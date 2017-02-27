Южная Корея назвала подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына чиновников из КНДР

CA-NEWS (CA) - Убийство Ким Чен Нама, единокровного брата руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, было организовано Министерством государственной безопасности (МГБ) и Министерством иностранных дел КНДР. Об этом 27 февраля сообщает Reuters со ссылкой на представителей южнокорейских властей.

Как отмечают представители власти Южной Кореи по имеющимся данным разведки, что среди восьми подозреваемых четыре сотрудника МГБ и двое — из внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за «серьезного паралича», вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль.

Власти Малайзии также объявили в розыск четырех граждан КНДР. По предварительным данным, они смогли скрыться и сейчас находятся в Пхеньяне.

Как отмечает Reuters, в самой Северной Корее никак не прокомментировали информацию о смерти Ким Чен Нама.

Ранее власти Малайзии объявили, что Ким Чон Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был отравлен сильнейшим ядом.

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов. VX - прозрачная маслянистая жидкость янтарного цвета, без вкуса и запаха, что затрудняет ее обнаружение. Капля токсина, попавшая на кожу, может убить человека за несколько минут.

Вещество изначально разрабатывалось как пестицид, однако из-за своей крайней токсичности не нашло применения. Следы VX остаются на одежде в течение 30 минут после контакта с ядом. Оно запрещено Конвенцией по химическому оружию от 1993 года, что означает, что его нельзя производить, а существующие запасы должны быть уничтожены.