Эрдоган в Стамбуле принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова, сообщает турецкое агентство Анадолу

Встреча прошла во дворце «Бейлербейи» в Стамбуле и продолжилась около часа в закрытом для прессы режиме.

Во встрече участвовали также вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш, министр экономики Нихат Зейбекчи и министр национальной обороны Фикри Ишик.

Напомним, что нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном, по данным турецкой стороны, составляет $1,2 млрд.