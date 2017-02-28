Эрдоган в Стамбуле принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова
- Узбекистан, политика
- 8:40, 28 февраля 2017
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- Обновлено: 8:56, 28 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова, сообщает турецкое агентство Анадолу.
Встреча прошла во дворце «Бейлербейи» в Стамбуле и продолжилась около часа в закрытом для прессы режиме.
Во встрече участвовали также вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш, министр экономики Нихат Зейбекчи и министр национальной обороны Фикри Ишик.
Напомним, что нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном, по данным турецкой стороны, составляет $1,2 млрд.
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