Космических туристов отправят в полет вокруг Луны в 2018 году

CA-NEWS (CA) - Американская космическая компания SpaceX планирует совершить туристический полет вокруг Луны в 2018 году, сообщает пресс-служба компании.

«Двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне», - говорится в сообщении. По заявлению SpaceX, есть и другие заинтересованные в подобных полетах.

Взлет космических туристов запланирован с мыса Канаверал во Флориде. «Это возможность для людей вернуться в дальний космос впервые за 45 лет, и они будут путешествовать по Солнечной системе быстрее и дальше, чем кто-либо до них», - отмечает компания.

Имена туристов, которые должны отправиться в полет вокруг Луны, не разглашаются.

В SpaceX выразили благодарность американскому космическому агентству NASA за финансирование, которое позволило создать космический корабль Dragon 2, который будет использоваться в тандеме с тяжелой ракетой-носителем Falcon. Эта ракета дает две трети тяги тяжелой ракеты Saturn V, которую использовало NASA для отправки астронавтов на Луну. Планируется в будущем осуществлять до четырех подобных полетов в год.

Компания SpaceX основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос.