В Северо-Казахстанской области появился почетный консул Кыргызстана
CA-NEWS (KZ) - В Петропавловске назначен первый в Казахстане почетный консул Кыргызстана, сообщает пресс-служба акима Северо-Казахстанской области (СКО).
«На должность Почетного консула Кыргызстана в СКО назначен руководитель общественного объединения кыргызов «Манас-Петропавловск» Майрамбек Болтуруков», - говорится в сообщении.
Почетный консул вручил копию экзекватуры - документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания - акиму Ерику Султанову.
По данным пресс-службы областного акимата, консул будет заниматься тесным налаживанием культурно-экономических связей между Северо-Казахстанской областью и Кыргызстаном.
Временный поверенный в делах Кыргызстана в Казахстане Кайнарбек Токтомушев пожелал новому почетному консулу успехов в работе по защите прав граждан Кыргызстана, а также плодотворной работы в продвижении интересов страны.
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