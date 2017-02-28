В Северо-Казахстанской области появился почетный консул Кыргызстана

- В Петропавловске назначен первый в Казахстане почетный консул Кыргызстана, сообщает пресс-служба акима Северо-Казахстанской области (СКО).

«На должность Почетного консула Кыргызстана в СКО назначен руководитель общественного объединения кыргызов «Манас-Петропавловск» Майрамбек Болтуруков», - говорится в сообщении.

Почетный консул вручил копию экзекватуры - документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания - акиму Ерику Султанову.

По данным пресс-службы областного акимата, консул будет заниматься тесным налаживанием культурно-экономических связей между Северо-Казахстанской областью и Кыргызстаном.

Временный поверенный в делах Кыргызстана в Казахстане Кайнарбек Токтомушев пожелал новому почетному консулу успехов в работе по защите прав граждан Кыргызстана, а также плодотворной работы в продвижении интересов страны.