Телеканал Euronews показал видеорепортаж о дворце Ситораи Мохи-Хоса в Бухаре

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе телеканал Euronews в цикле передач «Открытка из Узбекистана» начал показ репортажа из окрестностей древнего города Бухары.

Более ста лет назад в нем был построен дворец Ситораи Мохи-Хоса. Сегодня в стенах этого величественного здания, архитектура которого сочетает и западные, и восточные стили, располагается Музей декоративно-прикладного искусства, отмечается в видеорепортаже.

“Если вы зайдете внутрь одного из главных зданий, вы увидите стены, декорированные красочными зеркалами, – передает корреспондент Euronews Шеймус Керни. – Замысловатые узоры на них в исполнении старинных бухарских мастеров придают особое великолепие дворцовому комплексу”.

Многие экспонаты выставки в этом музее, прибывшие в том числе из Китая, России и Японии, напоминают нам об интерьере дворцов, которые когда-то давно стояли на этом месте.

Экскурсовод музея, Дильбар Хайдарова, рассказывает об истории его создания:

“Комплекс был построен в начале 1900-х годов последним эмиром Бухары. Изначально это была его загородная резиденция. А название дворца в переводе означает «самое красивое место между звездами и луной»”.