Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в реализации его гидроэнергетических возможностей (итоги визита Владимира Путина в РТ)

CA-NEWS (TJ) - Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в реализации его гидроэнергетических возможностей и поможет в реализации программы по увеличению экспорта вырабатываемой в республике электроэнергии, такое заявление сделали президенты Эмомали Рахмон и Владимир Путин, выступая перед прессой по итогам визита президента РФ в РТ.

Напомним, по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона президент Российской Федерации Владимир Путин 27 февраля 2017 года посетил Республику Таджикистан с официальным визитом.

Текст совместного заявления президентов Таджикистана и России приводится полностью.

Главы государств в ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, отметили, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего стратегического партнерства и союзничества, основанную на уважении государственного суверенитета и территориальной целостности, открытости, доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.

Президенты с удовлетворением отметили устойчивую позитивную динамику взаимодействия Таджикистана и России в политической, торгово-экономической, гуманитарной, военной, военно-технической областях и подтвердили свою неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией от 25 мая 1993 года, Договоре о союзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999 года.

Стороны подтвердили готовность к укреплению политического диалога, наметили пути дальнейшего развития таджикско-российских отношений и взаимодействия по важнейшим вопросам международной повестки дня. Подтверждена актуальность развития межпарламентских связей.

Выражено убеждение, что высшие законодательные органы обеих стран и в дальнейшем будут вносить весомый вклад в развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

Обсудив вопросы торгово-экономического сотрудничества, президенты подчеркнули приоритетное значение взаимодействия в этой сфере и выразили стремление к его расширению с учетом интересов сторон. Обозначена обоюдная заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли, развитии долгосрочных форм экономического сотрудничества, углублении инвестиционного взаимодействия между Таджикистаном и Россией.

В данном контексте президенты выразили удовлетворение итогами работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, прошедшей в январе с.г. в городе Душанбе. Подтверждена взаимная готовность к реализации решений Межправительственной комиссии, направленных на активизацию сотрудничества в торгово-экономической области, сферах транспорта и коммуникаций, электроэнергетики, агропромышленного комплекса.

Стороны отметили важность активизации интеграционных процессов в регионе через полное раскрытие потенциала зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств.

Главы государств намерены уделить особое внимание эффективному выполнению принятых программ двустороннего экономического сотрудничества. Было отмечено, что таджикско-российское взаимодействие в области использования возобновляемых источников энергии, включая ее гидроэнергетическую составляющую, является одним из направлений стратегического партнерства между двумя государствами. Российская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Таджикской стороной в реализации ее гидроэнергетических возможностей с учетом возрастающей потребности стран региона в электроэнергии.

Стороны проработают возможность увеличения экспорта вырабатываемой в Таджикистане электроэнергии с учетом потребностей энергорынка региона.

Стороны договорились всемерно поощрять инвестиционную деятельность по созданию эффективных совместных производств, продолжать совершенствовать условия для работы таджикских и российских инвесторов, принимать практические меры по рациональному размещению новых и модернизации существующих мощностей, в том числе посредством реализации проектов в горно-металлургической и строительной областях, в легкой и пищевой промышленности, в сфере сельскохозяйственной кооперации и логистики.

Главы государств отметили, что взаимодействие в области транспортных коммуникаций, в том числе воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщений, является одним из важных направлений двустороннего сотрудничества.

Выражена взаимная заинтересованность в расширении экономического и гуманитарного взаимодействия между регионами как эффективной формы укрепления взаимоотношений, в создании необходимых условий для развития прямых связей между хозяйствующими субъектами. При этом отмечена важность проводимых форумов и конференций по межрегиональному сотрудничеству, а также работы созданного в 2016 году Делового Совета по сотрудничеству.

Подчеркнута обоюдная готовность к дальнейшей координации действий в области чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами, а также в ликвидации их последствий. Таджикская сторона выразила признательность за неизменный отклик российского народа на обращения об оказании братскому народу Таджикистана чрезвычайной помощи.

Будут предприняты конкретные меры, направленные на углубление сотрудничества в вопросах совершенствования правовых механизмов регулирования трудовой миграции, включая создание надлежащих социальных условий для трудящихся-мигрантов на территории друг друга, организованное привлечение трудовых мигрантов Республики Таджикистан для работы в Российской Федерации, оперативный обмен информацией по миграционным вопросам.

Отмечая огромный историко-культурный потенциал, богатое духовное наследие российского и таджикского народов, стороны будут и впредь развивать взаимодействие в сфере образования, науки и техники, культуры и искусства, здравоохранения, спорта и туризма, активно содействовать налаживанию контактов в этих областях.

Стороны будут способствовать распространению русского языка и культуры в Таджикистане и таджикской культуры в России, содействовать регулярным встречам между представителями научных и общественных кругов, поощрять сотрудничество между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран.

Стороны приветствуют расширение культурных связей, подготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере, обоюдное участие в международных мероприятиях, проведение мастер-классов, а также дней культуры двух стран на территориях друг друга. Открытие филиала Российского центра науки и культуры в г. Худжанд будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Сторон в области культуры, науки и образования.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам. Главы государств подчеркнули обоюдное стремление к содействию укреплению мира, безопасности и стабильности в региональном и международном масштабах.

Президенты обсудили ситуацию в Исламской Республике Афганистан и отметили важность содействия этой стране в обеспечении стабильности и дальнейшего развития. Стороны продолжат координировать усилия по нейтрализации угроз безопасности, исходящих с юга в сторону Содружества Независимых Государств.

Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, в целях эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, стороны отметили актуальность координации совместной деятельности правоохранительных структур и органов безопасности, а также взаимодействия в военной и военно-технической областях.

Стороны подтвердили, что совместные усилия Вооруженных сил Республики Таджикистан и Российской военной базы 201 (РВБ) на территории Республики Таджикистан являются важным фактором обеспечения региональной безопасности. Была выражена готовность к дальнейшим скоординированным действиям в соответствии с Соглашением между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Российской военной базы на территории Республики Таджикистан от 5 октября 2012 года.

Стороны продолжат углубление сотрудничества в военной и военно-технической областях на основе соответствующих соглашений и программ. Стороны подчеркнули значимость дальнейшей реализации договоренностей по сотрудничеству в военной и военно-технической областях в интересах эффективного противодействия вызовам и угрозам национальной и региональной безопасности.

Была подтверждена решимость укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием и другими вызовами и угрозами в интересах обеспечения национальной безопасности и поддержания региональной стабильности.

Акцентирована важность предотвращения распространения террористической и экстремистской идеологии, финансовой и материально-технической подпитки терроризма, а также активности террористов-боевиков. Подтверждена заинтересованность в развитии практического взаимодействия по указанным направлениям, как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб сторон.

Президенты заявили, что и Республика Таджикистан, и Российская Федерация будут и впредь осуществлять взаимодействие на международной арене, прежде всего, в рамках Организации Объединенных Наций, а также других международных организаций, усиливать внешнеполитическую координацию по актуальным вопросам региональной и мировой политики.

Главы государств обратили внимание на актуальность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года “Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы”, принятой консенсусом по инициативе Республики Таджикистан. Российская Сторона выразила готовность к участию в мероприятиях международного уровня, проводимых в рамках осуществления этого десятилетия.

Президенты отметили необходимость расширения и углубления сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности.

Стороны продолжат работу в Содружестве Независимых Государств по его адаптации к современным реалиям. Главы государств подтвердили свою приверженность принципам преемственности, имея в виду председательство в СНГ Российской Федерации в 2017 году и предстоящего председательства Республики Таджикистан в Содружестве в 2018 году.

Республика Таджикистан и Российская Федерация намерены и далее тесно работать в интересах продвижения практического взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества.

Президенты констатировали наличие солидной договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, отметив важность обеспечения тесной координации работы по полноценной и своевременной реализации программных документов о сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, а также целесообразность ее совершенствования.

Главы государств отметили значимость подписанных Сторонами в рамках визита межправительственных соглашений о сотрудничестве области использования атомной энергии в мирных целях, в области охраны окружающей среды, в области военной почтовой фельдъегерской связи, а также межведомственных документов — программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2017 год, соглашение о сотрудничестве в области труда и занятости населения, меморандум о сотрудничестве в области туризма, меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Была выражена уверенность в том, что современные таджикско- российские отношения, основанные на исторически сложившихся связях, в полной мере соответствуют духу дружбы и взаимопонимания, коренным интересам народов Таджикистана и России.

Президенты убеждены в том, что реализация достигнутых Сторонами договоренностей послужит дальнейшему углублению стратегического партнерства и союзничества двух государств.

Главы государств договорились о продолжении на постоянной основе активного политического диалога по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, всему таджикскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные российской делегации, и пригласил президента Республики Таджикистан посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.