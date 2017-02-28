Фоторепортаж: Визит Владимира Путина в Таджикистан

- Таджикистан, политика
- 10:15, 28 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - 27 февраля президент РФ Владимир Путин по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона посетил Таджикистан.
В Международном аэропорту Душанбе Владимира Путина встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.
В честь визита высокопоставленного гостя Международный аэропорт Душанбе был украшен плакатами с приветственными лозунгами, отражающими крепкую дружбу и общность Таджикистана и России, а также был выстроен почетный караул.
В ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран.
Кроме того, глава Российского государства вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.
По итогам российско-таджикистанских переговоров подписано 6 двусторонних документов о сотрудничестве.
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