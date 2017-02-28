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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж: Визит Владимира Путина в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - 27 февраля президент РФ Владимир Путин по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона посетил Таджикистан.

В Международном аэропорту Душанбе Владимира Путина встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.

В честь визита высокопоставленного гостя Международный аэропорт Душанбе был украшен плакатами с приветственными лозунгами, отражающими крепкую дружбу и общность Таджикистана и России, а также был выстроен почетный караул.

В ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран.

Кроме того, глава Российского государства вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.

По итогам российско-таджикистанских переговоров подписано 6 двусторонних документов о сотрудничестве. 

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Комментарии (3)
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akimem11
11:20, 28 февраля 2017
Цитата: BBBB 11:06, 28.02.2017
Цитата: akimem11 10:37, 28.02.2017
ВВП ,инвестируйте в ГЭСы КР , будем только рады вам
А толку? Помним, как ВВП уже давно инвестировал в ГЭСы КР, только на словах)))
надеюсь что реально сделает это
Нет аватара
BBBB
11:06, 28 февраля 2017
Цитата: akimem11 10:37, 28.02.2017
ВВП ,инвестируйте в ГЭСы КР , будем только рады вам
А толку? Помним, как ВВП уже давно инвестировал в ГЭСы КР, только на словах)))
Нет аватара
akimem11
10:37, 28 февраля 2017
ВВП ,инвестируйте в ГЭСы КР , будем только рады вам
кто есть кто
Боронов Кубатбек Айылчиевич
министр чрезвычайных ситуаций КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Путин Владимир Владимирович
президент РФ
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