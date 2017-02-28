Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева рассказала о назначении на должность: Сыграло роль то, что я являюсь не только супругой, но и соратником

- Я вижу основную роль личности, которая занимает эту должность, как члена команды президента и его верного соратника, - сказала телеканалу «Россия 24» первый вице-президент Мехрибан Алиева, комментируя свое назначение.

"Для меня это событие очень волнительное. Естественно я узнала об этом решении чуть раньше, чем это было объявлено официально. Решение назначить меня на пост первого вице-президента страны было личной инициативой президента Азербайджана. Конечно, наверное, сыграло роль то, что на протяжении уже долгих лет, являюсь не только супругой, но могу сказать, что и соратником президента. Но основным, я думаю, его решением было не это, основным являлось то, что в своей руководящей должности, должности Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, прежде всего, исходит из интересов страны и интересов азербайджанского народа. Данное решение он принимал тоже исходя из этих принципов, поэтому ответственность, которая на меня ложится, конечно, колоссальная, и я должна оправдать доверие президента, и самое главное оправдать доверие тех людей, у которых есть вера, ожидание. И я постараюсь этого достичь", - сказала Мехрибан Алиева.

На вопрос журналиста - Вы сразу согласились? - первый вице-президент ответила: "Мы дискутировали, мы взвешивали. И мои основные сомнения были в плоскости того, насколько я справлюсь с этой, возложенной на меня ответственностью. Я надеюсь, что я справляюсь, я хочу верить, что я справлюсь", - отметила она.

Отвечая на вопрос, "каковы ваши должностные обязанности, чем Вы будете заниматься?", она ответила: "Так сложилось, что на протяжении долгих лет я активно участвую в общественно-политической жизни Азербайджана, уже несколько лет являюсь заместителем председателя самой крупной партии - партии "Ени Азербайджан", которая объединяет около 700 тысяч граждан нашей страны. И уже более 12 лет я являюсь депутатом Национального парламента".

"Помимо этого, я уже 14 лет возглавляю Фонд Гейдара Алиева, это неправительственная организация, и крупнейшая не только в Азербайджане, но и в регионе. Являясь послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, естественно, что все эти годы мне приходилось выстраивать свою международную деятельность. Я, в общем, с оптимизмом смотрю в будущее и я думаю, что опыт и те наработки, которые были уже получены в течение всех этих лет, мне помогут", - сказала Алиева.

"Конечно, институт вице-президентства совершенно новый институт, и я вижу основную роль данной должности или личности, которая занимает эту должность, как члена команды Президента и его верного соратника. Конкретные задачи, конечно, будут определяться руководством страны и требованием текущего момента", - отметила она.

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"Очень важно найти правильный баланс, потому что иногда приходится работать очень много, бывают ситуации, когда приходишь домой достаточно поздно в 9 часов, в 10 часов. Но моя задача в эти годы была и думаю сейчас, я стараюсь найти ту правильную форму, тот правильный баланс, когда я буду успевать выполнять свои обязанности. Но конечно, я, прежде всего супруга своего мужа, я мать своих детей, у меня пятеро внуков и я ни в коей мере не хочу, чтобы мое внимание, которое я уделяю этой стороне, эта часть моей жизни как-то отошла на второй план, ни в коем случае, нет. До сих пор мне это удавалось, я, надеюсь, мне это удастся и в будущем", - заключила она..