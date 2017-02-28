Парикмахер из Узбекистана завоевал гран-при Международного чемпионата в Петербурге

- Накануне, 27 февраля, в Санкт-Петербурге подвели итоги Международного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок Дружбы. Призы и кубки вручали на огромной конкурсной сцене, по которой за три дня прошли тысячи моделей, а сотни мастеров показали все грани мастерства.

Гран-при Фестиваля «Невские Берега» среди мастеров получил Фариддун Бурханов из Самарканда.

Фариддун Бурханов набрал максимальное количество баллов, приняв участие в восьми парикмахерских конкурсах из одиннадцати возможных. «Я уже в третий раз пытаюсь завоевать гран-при «Невских берегов», дважды это не удавалось, и вот, наконец, главный парикмахерский кубок всего профессионального мира стилистов – в моих руках!» – говорит Фариддун.

В командном первенстве среди стран третье место разделили конкурсанты Узбекистана и Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии. Второе место заняли команда Латвии и сборная Украины. На первое место вышла Лига творческой молодежи (Беларусь).

Комментируя результаты фестиваля и чемпионата президент Фонда «Невские берега» Дмитрий Ершов подчеркнул, что диплом победителя и даже участника конкурса фестиваля «Невские берега» очень высоко котируется во всем парикмахерском мире: «Это как знак качества мастера. Все, кто стремится к совершенству в мастерстве, к высшей степени профессионализма и к виртуозному владению современными техниками парикмахерского искусства, нейл-дизайна, визажа, косметологии, – участвуют в нашем Фестивале».

На чемпионате выступили более 1500 конкурсантов, которые приняли участие более, чем в 50 различных конкурсах по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну, визажу, косметологии, перманентному макияжу, боди-арту. Они представляли ведущие салоны российских регионов, Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, стран Балтии, Венгрии, Германии, Италии, Финляндии, Израиля. Призовой фонд фестиваля составляет более сто тысяч евро, передает Молодёжное агентство "Мир".