В аэропорту Петербурга задержали израильтянина, 16 лет разыскиваемого за разбой в Узбекистане

Задержанный 16 лет находился в международном розыске за преступление, совершенное в Узбекистане. В аэропорту Пулково в Петербурге его задержали транспортные полицейские, сообщила 27 февраля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ.

По данным ведомства, транспортная полиция петербургского аэропорта задержала 40-летнего мужчину, уроженца Узбекистана. Оказалось. Что он находится в международном розыске. Причем от правоохранителей он скрывался целых 16 лет.

В Узбекистане его объявили в международный розыск за разбой. Подозреваемому удавалось скрываться от закона, однако он попался правоохранителям в аэропорту "Пулково". Мужчина зачем-то решил наведаться в Россию. Его задержали 23 февраля в зоне прилета.

За 16 лет мужчина смог получить новое гражданство – теперь он официальный житель Израиля. Однако это не спасло его от розыска. Сейчас он находится под стражей. Вопрос о его экстрадиции решают с правоохранительными органами Узбекистана.