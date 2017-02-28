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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Петербурга задержали израильтянина, 16 лет разыскиваемого за разбой в Узбекистане
CA-NEWS (UZ) - index Задержанный 16 лет находился в международном розыске за преступление, совершенное в Узбекистане. В аэропорту Пулково в Петербурге его задержали транспортные полицейские, сообщила 27 февраля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ.

По данным ведомства, транспортная полиция петербургского аэропорта задержала 40-летнего мужчину, уроженца Узбекистана. Оказалось. Что он находится в международном розыске. Причем от правоохранителей он скрывался целых 16 лет.

В Узбекистане его объявили в международный розыск за разбой. Подозреваемому удавалось скрываться от закона, однако он попался правоохранителям в аэропорту "Пулково". Мужчина зачем-то решил наведаться в Россию. Его задержали 23 февраля в зоне прилета.

За 16 лет мужчина смог получить новое гражданство – теперь он официальный житель Израиля. Однако это не спасло его от розыска. Сейчас он находится под стражей. Вопрос о его экстрадиции решают с правоохранительными органами Узбекистана.

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Комментарии (1)
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olimxon
12:18, 28 февраля 2017
Отдайте беглеца властям Узбекистана! Не зажмите его у себя,как Украинцы зажали и не выдают племянника Каримовой Т.А.!
кто есть кто
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