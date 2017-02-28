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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия построит в Таджикистане 20 школ, где будут преподавать на русском языке
CA-NEWS (TJ) - тадж_студентыРоссия намерена построить в Таджикистане порядка 20 школ, которые будут вести преподавание на русском языке, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам переговоров президентов двух стран, передает РИА Новости.

"Мы обсуждали проекты, связанные со строительством школ, которые будут вести преподавание на русском языке. Президент дал поручение правительству проработать вопрос и внести в том числе и приблизительные расчеты по бюджетному периоду следующего года для того, чтобы начинать строительство таких школ здесь, в Таджикистане", - сказал Шувалов.

"Это пока звучит так: это должна быть инвестиция российского государства, школы будет содержать Таджикистан. Но сама материальная инфраструктура будет создаваться за счет бюджетных инвестиций Российской Федерации", - отметил он.

По его словам, объем инвестиций пока не определен, планируется, что будет построено порядка 20 школ.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил готовность рассмотреть предложения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о расширении сотрудничества двух стран в области образования. Он отметил, что в российских вузах обучаются 21 тысяча студентов из Таджикистана, из них 10 тысяч - на бюджетной основе.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
tusha
12:35, 28 февраля 2017
а, нам когда построят?
Нет аватара
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11:54, 28 февраля 2017


Владимир Владимирович не дремлет, как не которые президенты Молодец, надо таких президентов везде как в России!
кто есть кто
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