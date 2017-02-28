Россия построит в Таджикистане 20 школ, где будут преподавать на русском языке

- Таджикистан, общество
- 10:40, 28 февраля 2017
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"Мы обсуждали проекты, связанные со строительством школ, которые будут вести преподавание на русском языке. Президент дал поручение правительству проработать вопрос и внести в том числе и приблизительные расчеты по бюджетному периоду следующего года для того, чтобы начинать строительство таких школ здесь, в Таджикистане", - сказал Шувалов.
"Это пока звучит так: это должна быть инвестиция российского государства, школы будет содержать Таджикистан. Но сама материальная инфраструктура будет создаваться за счет бюджетных инвестиций Российской Федерации", - отметил он.
По его словам, объем инвестиций пока не определен, планируется, что будет построено порядка 20 школ.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил готовность рассмотреть предложения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о расширении сотрудничества двух стран в области образования. Он отметил, что в российских вузах обучаются 21 тысяча студентов из Таджикистана, из них 10 тысяч - на бюджетной основе.
|кто есть кто
|Боронов Кубатбек Айылчиевич
министр чрезвычайных ситуаций КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Путин Владимир Владимирович
президент РФ