Президент Армении заявил, что сотрудничество страны с НАТО совместимо с членством в ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Сотрудничество Армении с НАТО полностью совместимо с членством страны в ОДКБ, сказал в понедельник президента Серж Саргсян по итогам прошедших в Брюсселе переговоров с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

«В нашем регионе есть много акторов, и мы пытаемся в любом случае, найти возможности сотрудничества для обеспечения нашей безопасности», - цитирует его слова АМИ «Новости-Армения».

По его словам, за 25 лет Ереван никогда не пытался извлечь выгоды из противоречий между этими акторами. «Это разрушительная политика и в нашем регионе мы убедились в правоте моих слов», - сказал президент.

Он добавил, что у ОДКБ и НАТО разные интересы, но практика армянской стороны показывает, что возможно найти пути сотрудничества в разных форматах.

Президент добавил, что когда Армения вела переговоры Евросоюзом и параллельно речь шла о членстве Армении в ЕАЭС, армянская сторона отвечала на скепсис европейских коллег, приводя пример эффективного сотрудничества с НАТО.

Он подчеркнул также, что Армения и НАТО успешно выполнили четыре программы индивидуального партнерства IPAP и обсуждают реализацию пятой программы – на 2017-2019 годы.

«На встрече с господином Столтенбергом была отмечена важность создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО, в связи с чем я пригласил генсека НАТО приехать в Армению», - сказал Саргсян.

Он добавил, что Армения продолжает расширять свою миротворческую деятельность и вносить вклад в обеспечение мировой стабильности, превратившись из потребителя в поставщика международной безопасности.

Говоря о карабахской проблеме, Саргсян отметил, что апрельские события, когда была использована тяжелая техника и артиллерии, показывают, что отныне этот конфликт активен и все мировое сообщество должно объединится вокруг решения проблемы для содействия усилиям Минской группы ОБСЕ.

Он поблагодарил НАТО и Столтенберга лично за содействие Минской группе.