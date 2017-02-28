В Ташкенте произошёл пожар в офисе 12-этажного здания (видео)

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 27 февраля, в Ташкенте произошёл пожар в двенадцатиэтажном административном здании по адресу ул. Амира Темура, дом-25.

Как сообщила пресс-служба МВД Республики Узбекистан, "огнём повреждено имущество на 8 этаже, а также обшивка стен 8-9 этажей на обшей площади 20 кв.метров. Пострадавших нет".

Как сообщили очевидцы в соцсетях, из-за неправильно припаркованной машины, к месту пожара долго не могли подъехать пожарные бригады.

В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка, причина пожара устанавливается.