В Ташкенте произошёл пожар в офисе 12-этажного здания (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 10:52, 28 февраля 2017
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- Обновлено: 11:06, 28 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 27 февраля, в Ташкенте произошёл пожар в двенадцатиэтажном административном здании по адресу ул. Амира Темура, дом-25.
Как сообщила пресс-служба МВД Республики Узбекистан, "огнём повреждено имущество на 8 этаже, а также обшивка стен 8-9 этажей на обшей площади 20 кв.метров. Пострадавших нет".
Как сообщили очевидцы в соцсетях, из-за неправильно припаркованной машины, к месту пожара долго не могли подъехать пожарные бригады.
В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка, причина пожара устанавливается.
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