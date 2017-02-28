Экспорт казахстанских товаров в РФ составил $3,5 млрд
CA-NEWS (KZ) - Экпорт российских товаров за 2016 год в Казахстан составил $3,5 млрд, сообщает телеканал Хабар.
Как сообщается, Россия - лидер по товарообороту с Казахстаном среди стран Евразийского экономического союза. За 2016 года товарооболрот между двумя странами составил более $12,5 млрд. При этом львиная доля приходится на российский импорт.
Казахстан поставил в соседнюю страну товаров всего на 3,5 миллиарда долларов, в основном это руда, газ и уголь. На долю российского импорта в Казахстан приходится 9,5 миллиардов долларов: в Казахстан завозят из РФ нефть, нефтепродукты и автомобили.
Отметим, что в прошлом году сумма взаимного товарооборота снизилась на 2,5 миллиарда долларов в сравнении с 2015 годом.
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