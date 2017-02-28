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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана повысил в должности соперника по выборам

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил Максата Аннанепесова, который претендовал на пост главы государства на выборах 12 февраля, председателем государственного объединения пищевой промышленности республики. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Ранее, Аннанепесов занимал должность заместителя председателя государственного объединения пищевой промышленности.

Напомним, он был выдвинут кандидатом в президенты Туркменистана инициативной группой граждан. На президентских выборах он набрал на 1,02% голосов избирателей, это стало лучшим результатом среди 8 соперников Бердымухамедова.

По результатам выборов 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на президентских выборах в Туркменистане, прошла в пятницу, 17 февраля во Дворце Рухыет в Ашхабаде.

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Комментарии (1)
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tusha
10:57, 28 февраля 2017
фиктивный (назначеннный) соперник был, вот его и отблагодарил после выборов.
кто есть кто
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