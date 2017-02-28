Президент Туркменистана назначил министров и руководителей госорганов

CA-NEWS (TM) - В связи с формированием нового состава руководительского корпуса страны, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал пакет Указов, утвердив руководителей высшего звена в различных сферах. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба туркменского лидера.

- Базаров Батыр Аганазарович назначен министром экономики и развития;

- Мухаммедов Мухамметгулы Атамухаммедович - министром финансов;

- Акмаммедов Сейитмаммет - министром труда и социальной защиты населения, председателем правления пенсионного фонда Туркменистана.

- Аннадурдыев Мердан Овезович - председателем Центрального банка Туркменистана;

- Гундогдыев Сапарберди Атаевич - председателем Главной государственной налоговой службы;

- Дурдымырадов Керим Хаджыевич - председателем Главной государственной службы «Türkmenstandartlary»;

- Ораева Айна Нурмаммедовна - председателем Государственного комитета по статистике;

- Хаджыев Мейлисгелди Чарыгелдиевич - председателем правления Государственного коммерческого банка «Türkmenistan»;

- Арабов Мырат Сапардурдыевич - председателем правления Государственного коммерческого банка «Halkbank»;

- Овезов Байрамгелди Оразгелдиевич - министром связи;

- Айдогдыев Максата Тотурбабаевич - министром автомобильного транспорта;

- Бяшимов Дерьягулы Мяминович - министром железнодорожного транспорта;

Сабуров Довран Реимбаевич - начальником Государственной национальной службы «Türkmenhowaýollary»;

- Гурдов Аманмырат Тагандурдыевич - председателем Государственной службы морского и речного транспорта;

- Гарлыев Нурмаммет Аллабердиевич - председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

- Оразмырадов Довран Рахымбердиевич - министром торговли и внешнеэкономических связей;

- Ишанов Амандурды Бекдурдыевич - председателем Государственной товарно-сырьевой биржи;

- Сапардурдыев Нурсахет - министром сельского и водного хозяйства Туркменистана;

- Аннабаев Мерген Амандурдыевич - председателем Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам;

- Аннанепесов Максат Ковусович - председателем Государственного объединения пищевой промышленности;

- Аннаев Язгелди Атаевич - генеральным директором Государственного объединения «Туркмен атлары»;

- Атаев Чары Дурдыгулыевич - министром строительства и архитектуры;

- Пурчеков Чарымырат Хывалиевич - министром энергетики;

- Абилов Мыратнияз Язмухаммедович - министром коммунального хозяйства;

- Овезов Алым Аннаоразович - председателем Государственного концерна «Türkmenawtoýollary».

Бердымухамедов также подписал ряд постановлений, касающихся представительства Туркменистана в международных структурах.

В частности, министр финансов Мухаммедов Мухамметгулы Атамухаммедович назначен национальным координатором по международной технической помощи Европейского Союза от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирным банком от Туркменистана;

Заместитель министра финансов Нурягдыев Ровшен Мухамметчарыевич - заместителем управляющего Международным валютным фондом от Туркменистана.

Председатель Центрального банка Аннадурдыев Мердан Овезович - управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.