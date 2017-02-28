Президент Туркменистана назначил министров и руководителей госорганов

- Туркменистан, политика
- 11:12, 28 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - В связи с формированием нового состава руководительского корпуса страны, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал пакет Указов, утвердив руководителей высшего звена в различных сферах. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба туркменского лидера.
- Базаров Батыр Аганазарович назначен министром экономики и развития;
- Мухаммедов Мухамметгулы Атамухаммедович - министром финансов;
- Акмаммедов Сейитмаммет - министром труда и социальной защиты населения, председателем правления пенсионного фонда Туркменистана.
- Аннадурдыев Мердан Овезович - председателем Центрального банка Туркменистана;
- Гундогдыев Сапарберди Атаевич - председателем Главной государственной налоговой службы;
- Дурдымырадов Керим Хаджыевич - председателем Главной государственной службы «Türkmenstandartlary»;
- Ораева Айна Нурмаммедовна - председателем Государственного комитета по статистике;
- Хаджыев Мейлисгелди Чарыгелдиевич - председателем правления Государственного коммерческого банка «Türkmenistan»;
- Арабов Мырат Сапардурдыевич - председателем правления Государственного коммерческого банка «Halkbank»;
- Овезов Байрамгелди Оразгелдиевич - министром связи;
- Айдогдыев Максата Тотурбабаевич - министром автомобильного транспорта;
- Бяшимов Дерьягулы Мяминович - министром железнодорожного транспорта;
Сабуров Довран Реимбаевич - начальником Государственной национальной службы «Türkmenhowaýollary»;
- Гурдов Аманмырат Тагандурдыевич - председателем Государственной службы морского и речного транспорта;
- Гарлыев Нурмаммет Аллабердиевич - председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии;
- Оразмырадов Довран Рахымбердиевич - министром торговли и внешнеэкономических связей;
- Ишанов Амандурды Бекдурдыевич - председателем Государственной товарно-сырьевой биржи;
- Сапардурдыев Нурсахет - министром сельского и водного хозяйства Туркменистана;
- Аннабаев Мерген Амандурдыевич - председателем Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам;
- Аннанепесов Максат Ковусович - председателем Государственного объединения пищевой промышленности;
- Аннаев Язгелди Атаевич - генеральным директором Государственного объединения «Туркмен атлары»;
- Атаев Чары Дурдыгулыевич - министром строительства и архитектуры;
- Пурчеков Чарымырат Хывалиевич - министром энергетики;
- Абилов Мыратнияз Язмухаммедович - министром коммунального хозяйства;
- Овезов Алым Аннаоразович - председателем Государственного концерна «Türkmenawtoýollary».
Бердымухамедов также подписал ряд постановлений, касающихся представительства Туркменистана в международных структурах.
В частности, министр финансов Мухаммедов Мухамметгулы Атамухаммедович назначен национальным координатором по международной технической помощи Европейского Союза от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирным банком от Туркменистана;
Заместитель министра финансов Нурягдыев Ровшен Мухамметчарыевич - заместителем управляющего Международным валютным фондом от Туркменистана.
Председатель Центрального банка Аннадурдыев Мердан Овезович - управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.
|кто есть кто
|Боронов Кубатбек Айылчиевич
министр чрезвычайных ситуаций КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Путин Владимир Владимирович
президент РФ