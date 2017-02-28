В Астане могут пройти технические встречи по Сирии после Женевы

- Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключает проведения технических встреч по Сирии в Астане после Женевы, сообщает РИА Новости.

"Мы тоже ждем (информацию — ред.). Пока точно неизвестно, сейчас в Женеве проходят сирийские переговоры. В зависимости от того, как там будет продвигаться, потом будет рассматриваться целесообразность, нужны ли здесь какие-то технические встречи на уровне экспертов", — сказал Тлеубреди журналистам.

Он затруднился назвать примерные даты проведения предполагаемых встреч. "Мы ждем результатов переговоров в Женеве. По ним уже будет что-то более-менее ясно, в какой части нужны технические встречи: соблюдение гарантий, прекращение огня и так далее", — отметил замминистра.

По словам Тлеуберди, "со стороны Казахстана готовность всегда есть". "Наша задача – обеспечить переговорную площадку. Большое значение имеет то, что, приезжая сюда, участники переговоров получают определенного рода гарантии безопасности", — сказал Тлеуберди.

Сирийские переговоры в Женеве начались 23 февраля. Планировалось, что основными темами возобновляющихся после почти годового перерыва переговоров в Женеве станут создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.



Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Женевской встречи предшествовал второй раунд переговоров в Астане, который прошел в казахстанской столице 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.



