РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Астане могут пройти технические встречи по Сирии после Женевы
CA-NEWS (KZ) - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключает проведения технических встреч по Сирии в Астане после Женевы, сообщает РИА Новости.

"Мы тоже ждем (информацию — ред.). Пока точно неизвестно, сейчас в Женеве проходят сирийские переговоры. В зависимости от того, как там будет продвигаться, потом будет рассматриваться целесообразность, нужны ли здесь какие-то технические встречи на уровне экспертов", — сказал Тлеубреди журналистам.

Он затруднился назвать примерные даты проведения предполагаемых встреч. "Мы ждем результатов переговоров в Женеве. По ним уже будет что-то более-менее ясно, в какой части нужны технические встречи: соблюдение гарантий, прекращение огня и так далее", — отметил замминистра.

По словам Тлеуберди, "со стороны Казахстана готовность всегда есть". "Наша задача – обеспечить переговорную площадку. Большое значение имеет то, что, приезжая сюда, участники переговоров получают определенного рода гарантии безопасности", — сказал Тлеуберди.
Сирийские переговоры в Женеве начались 23 февраля. Планировалось, что основными темами возобновляющихся после почти годового перерыва переговоров в Женеве станут создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Женевской встречи предшествовал второй раунд переговоров в Астане, который прошел в казахстанской столице 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Боронов Кубатбек Айылчиевич
министр чрезвычайных ситуаций КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Путин Владимир Владимирович
президент РФ
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×