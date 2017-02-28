В Ашхабаде закрылся супермаркет осужденного бизнесмена

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде закрылся супермаркет «А-Маркет», принадлежавший бизнесмену Довлету Атаеву, осужденному, предположительно за связи с Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации переворота, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на источники.

Напомним, владелец столичного магазина «А-Маркет» Довлет Атаев в начале февраля был осужден на 25 лет тюремного заключения.

По сообщению, супермаркет, расположенный на площади 300 м2, в западной части столичного рынка «Мир базар», закрыт с субботы 25 февраля, а двери опечатаны. По некоторым данным в супермаркете работали около 50 человек.

Сообщалось, что поставка новых товаров в супермаркет была прекращена уже в начале прошлой недели, а товары, остающиеся в наличие были распроданы со скидкой 15%.

По словам свидетелей, на вопрос покупателей о причине и продолжительности скидок, сотрудники сообщали о решении руководства реализовать продукты до истечения срока годности, вместе с тем о скором закрытии магазина не упоминали.

Как рассказали источники в пятницу 24 февраля, из магазина начали увозить оставшиеся товары, а в субботу утром, перед закрытием было разобрано и увезено оборудование и внутреннее оснащение супермаркета.

Местные наблюдатели считают, что закрытие «А-Маркета» было ожидаемо. «Два месяца тому назад стало известно об аресте владельца «А-Маркета» за связи с Гуленом. После этого появились сообщения о неопределенности будущего этого супермаркета. А в начале прошлой недели появились сообщения об осуждении владельца «А-Маркета» к длительному тюремному заключению, об этом, также, рассказывали покупателям и своим знакомым, продавцы близлежащих торговых точек», - рассказал обозреватель из Туркменистана.

Напомним, что владелец «А-Маркета» Довлет Атаев был арестован в октябре прошлого года, в числе 50 человек, задержанных предположительно за связи с движением «Хизмет» турецкого проповедника Гуленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки совершения военного переворота в июле 2016 года.

Летом прошлого года в Туркменистане были закрыты туркмено-турецкие учебные заведения, в том числе туркмено-турецкий университет. Власти Туркменистана не комментируют ситуацию связанную с арестом бизнесменов, закрытии принадлежащих им объектов, также закрытии туркмено-турецких учебных заведений и аресте преподавателей.