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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Только 67% казахстанцев имеют доступ к системе питьевого водоснабжения

CA-NEWS (KZ) - В январе 2017 года водоснабжение, канализационная система и контроль над сбором и распределением отходов достигли в стоимостном выражении $49 тысячи – это на 13,1% больше, чем в прошлом году, такие данные приводятся в отчете аналитической компании Energyprom.

В то же время в натуральном выражении объёмы поставляемой природной воды по итогам января уменьшились за год на 3%, до 216,8 млн кубометров.

За год холодная вода подорожала для казахстанцев на 18,4%, горячая – на 9,6%. Кроме того, на 19,9% повысилась стоимость канализации.

Согласно государственной программе управления водными ресурсами Казахстана, всего 67% населения могут пользоваться центральной системой питьевого водоснабжения, тогда как в России этот показатель составляет 89%, в Великобритании, Германии, Франции, Сингапуре и Израиле – почти 100%.

До 2040 года планируется поэтапное доведение средних тарифов на водоснабжение и водоотведение в размере не ниже 200 тенге за кубометр для промышленности, и в размере не ниже 300 тенге за кубометр воды для населения.

В апреле 2016 года аналитики также подсчитали убытки казахстанцев из-за растущих тарифов на водоснабжение. За год тарифы на холодную воду по стране выросли на 28%. Кроме того, на 21% поднялась стоимость услуг канализации и горячего водоснабжения.

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