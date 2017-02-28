В российском хоккее с мячом состоялся один из самых удивительных матчей в истории спорта: Команды забили 20 голов в свои ворота

CA-NEWS (CA) - 26 февраля в Архангельске прошел матч группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом между местным «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией». Игра закончилась со счетом 9:11, причем все голы команды забили в свои ворота. На уникальный матч обратили внимание журналисты, депутаты Госдумы и министр спорта. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом 27 февраля отменил результаты матча и назначил переигровку. Болельщики говорят о двух версиях: нежелание одной из команд выходить в ¼ финала на сильного соперника и протест игроков против положения дел в российском бенди. «Медуза» рассказывает, что известно об игре в Архангельске, пишет «Meduza».

26 февраля в матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией» все 20 голов игроки забили в свои ворота. Матч прошел на домашней площадке «Водника» и закончился со счетом 9:11 в пользу «Байкал-Энергии». Все мячи были забиты во втором тайме. На 68-й минуте игрок «Водника» Олег Пивоваров забил автогол, в течение следующих семи минут — еще два. «Байкал-Энергия» взяла тайм-аут, после которого в течение десяти минут забила в свои ворота девять мячей. Затем за дело снова взялись хоккеисты «Водника» — за оставшиеся пять минут они переломили ход матча, забив еще восемь автоголов и обеспечив победу команде из Иркутска.

Хоккей с мячом — популярный в России вид спорта, но так бурно его еще не обсуждали никогда. Издание «Чемпионат» назвало игру «изнасилованием не только русского хоккея, но и 1500 человек, пришедших в лютый холод на стадион». На Sports.ru игру охарактеризовали как «самый удивительный матч за всю историю вида спорта». О матче написали многие неспортивные издания, заметка о нем появилась на The Washington Post. Поведение игроков и судей осудили депутаты Госдумы Николай Валуев и Дмитрий Свищев. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал матч «цирком» и заявил, что его ведомство начало проверку. Глава российской Федерации хоккея с мячом (ФХМР) Борис Скрынник обвинил «Водник» в провокации и пообещал «жестко наказать» обе команды.

Существует две версии о том, почему хоккеисты пытались «сдать» матч друг другу. «Это связано либо с желанием команд выбрать более удобного соперника при выходе в плей-офф, либо с протестом против всего, что происходит с хоккеем с мячом в России», — заявил «Медузе» пишущий для Sports.ru Егор Крецан — журналист, специализирующийся на этом виде спорта. Действительно, в случае выигрыша «Водника» его соперником в ¼ финала становился «Енисей» — одна из сильнейших команд России. Протест же, по словам Крецана, связан с тем, что бенди в России в последние годы «деградирует»: «Было много разговоров о том, что хоккей с мячом станет олимпийским видом спорта, что нас начнут транслировать по телевидению. Но время идет, и ничего не меняется. Да, были какие-то хорошие моменты, но ничего глобального. Бенди — локальный вид спорта, он развит в четырех-пяти странах. Но, например, в Швеции к нему планомерно пытаются привлечь интерес, финал национального чемпионата проходит в Стокгольме на одном из лучших стадионов Европы. У нас финал проводят в Сыктывкаре».

Болельщики также допускают «протестный» сценарий игры, утверждая, что «Байкал-Энергия» не намеревалась выигрывать, потому что получила соответствующую установку от ФХМР. «Водник», зная об этом, начал забивать мячи в свои ворота. «Я не знаю, проплачиваются матчи или нет, но могу сказать, что чемпионат по хоккею с мячом — это самое предсказуемое спортивное первенство России», — сказал Крецан. Борис Скрынник на звонок «Медузы» не ответил.

Обе команды принесли извинения болельщикам. «Байкал-Энергия» фактически переложила ответственность за свои действия на соперников. «Наша команда, поддавшись на провокацию со стороны соперника, стала участницей скандального матча. <…> Соперник вовсе отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи, забивая мячи в свои ворота. Поверьте, ситуация была шокирующей, и в этих условиях было принято скоропалительное решение, все последствия которого команда осознала лишь после финального свистка», — говорится в заявлении на сайте команды. «Водник» не стал публиковать отдельного заявления, ограничившись новостью о прошедшем матче, где принес извинения «за создавшуюся ситуацию».

27 февраля контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР отменил результаты матча, назначив переигровку на 3 марта. Расширенное заседание комитета запланировано на 28 февраля, в нем должны принять участие представители обеих команд. При этом 27 февраля глава ФХМР Борис Скрынник заявлял, что в федерации пока «не могут найти» представителей «Водника».