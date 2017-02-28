Россия и Таджикистан смогут вместе строить ядерные реакторы

- Россия и Таджикистан смогут сотрудничать в области строительства и эксплуатации исследовательских ядерных реакторов: такая возможность предусмотрена подписанным в понедельник межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, передает РИА Новости.

Соглашение было подписано по итогам прошедших в Душанбе переговоров президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Документ подписали генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахимов.

Это соглашение впервые в истории отношений России и Таджикистана создает правовую основу для совместного взаимодействия в области атомной энергетики, отмечается в сообщении Росатома.

Документ закрепляет широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. В числе других потенциальных направлений партнерства - рекультивация урановых хвостохранилищ и утилизация выведенных из эксплуатации производств по добыче и переработке урана, производство радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области атомной энергетики и так далее.

Соглашение предполагает формирование совместной координационной комиссии для дальнейших консультаций по вопросам использования атомной энергии в мирных целях.

В настоящее время существует несколько перспективных направлений развития сотрудничества России с Таджикистаном по мирному атому. Это участие в проекте восстановления исследовательского комплекса на базе растворного реактора "Аргус ФТИ" на площадке Физико-технического института имени С.У. Умарова Академии наук Таджикистана, участие Росатома в межгосударственной целевой программе "Рекультивация территории Таджикистана, подвергшейся воздействию уранодобывающего производства". Перспективным является сотрудничество в области малой гидроэнергетики, оборудование для которой выпускает Росатом.

Содействие предприятиям атомной отрасли в развитии бизнеса в Таджикистане и организацию взаимодействия с таджикскими партнерами и заказчиками обеспечивает региональный центр Росатома по Центральной Азии.