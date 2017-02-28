РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Россия и Таджикистан смогут вместе строить ядерные реакторы
CA-NEWS (TJ) - Россия и Таджикистан смогут сотрудничать в области строительства и эксплуатации исследовательских ядерных реакторов: такая возможность предусмотрена подписанным в понедельник межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, передает РИА Новости.

Соглашение было подписано по итогам прошедших в Душанбе переговоров президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Документ подписали генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахимов.

Это соглашение впервые в истории отношений России и Таджикистана создает правовую основу для совместного взаимодействия в области атомной энергетики, отмечается в сообщении Росатома.

Документ закрепляет широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. В числе других потенциальных направлений партнерства - рекультивация урановых хвостохранилищ и утилизация выведенных из эксплуатации производств по добыче и переработке урана, производство радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области атомной энергетики и так далее.

Соглашение предполагает формирование совместной координационной комиссии для дальнейших консультаций по вопросам использования атомной энергии в мирных целях.

В настоящее время существует несколько перспективных направлений развития сотрудничества России с Таджикистаном по мирному атому. Это участие в проекте восстановления исследовательского комплекса на базе растворного реактора "Аргус ФТИ" на площадке Физико-технического института имени С.У. Умарова Академии наук Таджикистана, участие Росатома в межгосударственной целевой программе "Рекультивация территории Таджикистана, подвергшейся воздействию уранодобывающего производства". Перспективным является сотрудничество в области малой гидроэнергетики, оборудование для которой выпускает Росатом.

Содействие предприятиям атомной отрасли в развитии бизнеса в Таджикистане и организацию взаимодействия с таджикскими партнерами и заказчиками обеспечивает региональный центр Росатома по Центральной Азии.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Боронов Кубатбек Айылчиевич
министр чрезвычайных ситуаций КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Путин Владимир Владимирович
президент РФ
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×