В Казахстане назвали имена фигурантов «дела Аблязова»

Досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке завершено – кроме экс-главы банка Мухтара Аблязова, подозреваемыми по делу проходят еще три топ-менеджера,говорится в сообщении Национальное бюро по противодействию коррупции.

Фигурантами дела названы: председатель правления С.Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Ж.Жаримбетов, директор по кредитованию К. Садыкова.



Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов. "Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов", — говорится в сообщении.



Государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка.



Национальное бюро в феврале дважды вызывало Аблязова на допрос, однако он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке. Материалы уголовного дела составляют 2 224 тома. По окончании ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду.

Аблязов с 2009 года находится в бегах, сейчас он проживает во Франции. Уголовные дела против Аблязова возбуждены также в России и Украине, однако его выдачи добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. В декабре прошлого года французский суд отказался выдать Аблязова.

Бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов является главным подозреваемым в деле о миллиардных хищениях в БТА Банке. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация (отмывание), незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.