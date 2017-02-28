Власти Монголии поздравили народ с наступающим «Цагаан саром» Новым Годом по лунному календарю

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, спикер парламента М.Энхболд и премьер-министр Жаргалтулаг Эрдэнэбат обратились с поздравительными словами ко всем гражданам страны по случаю «Цагаан сара» Нового Года по лунному календарю, сообщает Монцамэ.

Элбэгдорж отметил в своей речи: «Старый год уходит прочь и наступает новый год. Наступающий новый год Огненного Петуха своеобразный и щедро одарит народ благополучием. Каждый год имеет свою особенность. Старожилы говорят, что год Огненного петуха благожеланно относится тем, кто трудится со старанием. Поздравляю всех наших граждан с наступающим новым годом и желаю всего наилучшего».

В своей речи спикер отметил, что «Цагаан сар» является священной и уникальной традицией монгольского народа, унаследованной от своих предков и выражением чистоты чувств, и воспринятым духом, а также символом приближающихся счастливых дней и славы.

«За счет усердия и труда наших скотоводов поголовье скота достигло до 61,5 млн., наши земледельцы заполнили урожаем зерновые склады страны, что позволит не только полностью удовлетворить внутреннюю потребность в зерне, но и располагать возможностью экспортировать», - говорится в обращении спикера. Он отметил, что наступает Год огненного петуха, в котором мы должны сделать многое, нужно объединить наши силы и достигнуть народное единство, чтобы развить экономику страны и добиться благополучия народа.

В конце своего обращения Спикер подчеркнул, что нет никаких сомнений в том что наше совместное усилие приведет нас в ближайшем времени к светлому будущему.

«Позвольте поздравить всех вас братьев и сестер, проживающих и работающих в каждом уголке страны и мира с наступлением Нового года Огненного Петуха», - сказал Эрдэнэбат.

Далее он отметил в своем поздравлении, что прошедший год Огненной Обезьяны был плодотворным годом и я уверен в том, что наступивший год Огненного Петуха станет также для нас монголов хорошим и благодатным годом.

Напомним, в Монголии началось празднование Нового Года по лунному календарю в связи с чем с 27 февраля по 1 марта объявлены выходными.

Праздник «Цагаан сар» (Белый месяц) - Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. Время наступления Нового года совпадает с завершением наиболее сложного периода для монгольских скотоводов–зимовки скота и является символом начала весны и благополучного будущего. Название праздника дано неслучайно, оно означает «Белый месяц», то есть белый – монг. цагаан и месяц – монг. сар.