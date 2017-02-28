В Ташкенте идёт снос ряда кафе и шашлычных у Госпитального рынка (фото)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте власти столицы начали снос кафешек, пивных и шашлычных, расположенных на так называемой "Пьяной улице" напротив Госпитального рынка (бывшая улица Кунаева) в Мирабадском районе.

Первыми об этом сообщили пользователи группы "Потребитель.уз" в Facebook, выложив фотографии с места события. Многие пользователи сокрушались тому, что лишаются любимых мест и заведений, где можно было недорого перекусить в этой местности. Но другие пользователи высказали противоположные мнения. "Ура! Убожество и уродство архитектурное и человеческое в центре города. Пьянь, антисанитария. Место разложения человеческой личности. Наливайкам - конец!", - отмечает одна из форумчанок.

"Вот и хорошо. Центр города, а такой стыд и срам. Антисанитария, убожеский вид, "колоритный" контингент посетителей", - поддерживает её другая участница группы.

Как отмечают пользователи, владеющие информацией, владельцев кафе предупредили о сносе две недели тому назад.

Называемая ташкентцами "пьяной улицей" - бывшая улица Кунаева напротив Госпитального рынка - известна почти на весь Ташкент и, наверное, единственная улица «от» и «до» забитая самыми разнообразными кафе. Питейные заведения и кафе раскинуты здесь совершенно хаотично. Посчитав количество кафе традиционной корейской кухни, можно было подумать, что где-то неподалеку находится либо посольство Южной Кореи, либо именно здесь собраны все самые страстные любители экзотической и самобытной кухни этого народа.

Кафе на этой улице закрываются и открываются постоянно, но есть среди них и долгожители — например, кафе Dilkash, бесперебойно работающее последние десять лет, если не больше. Или странное место под названием Jago, где в последнее время любила собираться интеллектуальная, но небогатая молодежь Ташкента, желающая недорого поесть после очередного концерта или вечернего променада.

Там же тут было очень много расположено «наливаек» для любителей горячительных напитков.

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