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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин дал поручение по укреплению таджикско-афганской границы

CA-NEWS (TJ) - Президент РФ Владимир Путин дал поручение по укреплению границы между Таджикистаном и Афганистаном, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Подробно президент Таджикистана рассказал про укрепление участка границы между Таджикистаном и Афганистаном. И наш президент дал соответствующее поручение, которое будем выполнять", — сказал Шувалов журналистам по итогам двусторонней встречи Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Путин в понедельник заявил, что Москва и Душанбе договорились активизировать усилия по защите таджикско-афганской границы, задействовав расположенную в Таджикистане 201-ю российскую военную базу, сообщает РИА Новости.

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