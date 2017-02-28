РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Валовой внешний долг Казахстана за 9 месяцев 2016 года вырос на 7,6%
CA-NEWS (KZ) - Всего по состоянию на конец сентября 2016 года валовой внешний долг Казахстана составил $165,4 млрд, говорится в сообщении Нацбанка РК.

Как сообщается, в структуре внешнего долга 12,7 млрд долларов приходится на внешний долг государственного сектора, ещё 7,5 млрд долларов – на банковский сектор и 54 млрд долларов не связаны с прямыми инвестициями.

Межфирменная задолженность, которая включает задолженность перед аффилированными кредиторами организаций квазигосударственного сектора, составила на 30 сентября 2016 года 90,4 млрд долларов, или 54,7% к ВВП, увеличившись с начала года на 8,4 млрд долларов.

Отмечается, что в третьем квартале 2016 года увеличение межфирменной задолженности на 4,9 млрд долларов внесло основной вклад в рост внешнего долга страны. Этот прирост произошёл в основном за счёт начала финансирования проектов будущего расширения и управления устьевым давлением ТОО "Тенгизшевройл", а также дальнейшего финансирования Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов, отметили в Нацбанке.

Увеличение показателя внешнего долга к ВВП связано как с ростом самого долга, так и со снижением показателя ВВП в долларовом исчислении. Расчётный показатель ВВП, включающий период с III квартала 2015 года по III квартал 2016 года, увеличился в тенге на 3,1%, а в долларовом исчислении сократился на 9,4%.

Чистый внешний долг республики Казахстан по состоянию на 30 сентября 2016 года составил $36,8 млрд, или 27,1% к ВВП, увеличившись за III квартал 2016 года на $1,2 млрд, или 3,3%.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Боронов Кубатбек Айылчиевич
министр чрезвычайных ситуаций КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Путин Владимир Владимирович
президент РФ
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×