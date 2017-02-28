РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент США прокомментировал ошибку с объявлением лучшего фильма на «Оскаре»
CA-NEWS (CA) - Ошибка с объявлением «Ла-ла Ленда» лучшим фильмом на вручении премии «Оскар» связана с чрезмерной сосредоточенностью американских киноакадемиков на политике. Об этом в интервью изданию Breitbart News заявил президент США Дональд Трамп.

​«Я думаю, они [организаторы] были так сосредоточены на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного грустно. «Оскара» лишили гламура. Вечер не был гламурным. Я бывал на «Оскарах». В этот раз не хватало чего-то особенного, и этот конец был печальным», - сказал Трамп.

26 февраля в ходе вручения премии «Оскар» актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, которые называли победителя в номинации «Лучший фильм», сообщили о том, что статуэтка присуждена создателям мюзикла «Ла-Ла Ленд», хотя на самом деле премию получил фильм «Лунный свет». Это выяснилось, когда съемочная группа фильма «Ла-Ла Ленд» уже была на сцене и держала в руках статуэтки.

Компания PricewaterhouseCoopers, ответственная за подсчет голосов членов Американской киноакадемии​ при присуждении награды «Оскар», официально извинилась за ошибку. В заявлении компании объясняется, что актер Уоррен Битти, который должен был объявить лучший фильм, получил конверт, где лежала карточка с именем победительницы в категории «Лучшая женская роль» Эммы Стоун.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Субанкулов Адылбек Анарбекович
судья Первомайского районного суда г.Бишкек
Юнусов Абдужалил Мажитович
главный тренер национальной сборной КР по дзюдо
Абасканов Нурбек Эсенканович
заместитель председателя правления – член правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», член Совета директоров ОАО "НЭСК", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Северэлектро"
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×