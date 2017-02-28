Президент США прокомментировал ошибку с объявлением лучшего фильма на «Оскаре»

- Ошибка с объявлением «Ла-ла Ленда» лучшим фильмом на вручении премии «Оскар» связана с чрезмерной сосредоточенностью американских киноакадемиков на политике. Об этом в интервью изданию Breitbart News заявил президент США Дональд Трамп.

​«Я думаю, они [организаторы] были так сосредоточены на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного грустно. «Оскара» лишили гламура. Вечер не был гламурным. Я бывал на «Оскарах». В этот раз не хватало чего-то особенного, и этот конец был печальным», - сказал Трамп.

26 февраля в ходе вручения премии «Оскар» актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, которые называли победителя в номинации «Лучший фильм», сообщили о том, что статуэтка присуждена создателям мюзикла «Ла-Ла Ленд», хотя на самом деле премию получил фильм «Лунный свет». Это выяснилось, когда съемочная группа фильма «Ла-Ла Ленд» уже была на сцене и держала в руках статуэтки.

Компания PricewaterhouseCoopers, ответственная за подсчет голосов членов Американской киноакадемии​ при присуждении награды «Оскар», официально извинилась за ошибку. В заявлении компании объясняется, что актер Уоррен Битти, который должен был объявить лучший фильм, получил конверт, где лежала карточка с именем победительницы в категории «Лучшая женская роль» Эммы Стоун.