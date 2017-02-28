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  28 февраля 2017
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Омбудсман Узбекистана открыл виртуальную приемную

CA-NEWS (UZ) - Уполномоченный по правам человека в Узбекистане открыл виртуальную приемную.

В целях реализации прав граждан на обращение к Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсману) на официальном сайте открыт раздел «Интернет-приемная», отмечается в сообщении на сайте.

Приемная предназначена для приема обращений граждан в электронной форме, и является вспомогательным способом подачи обращений граждан, а также дополнительной возможностью получить ответ на интересующий вопрос, отправить жалобу или заявление.

Уполномоченный принимает жалобы, поданные в течение одного года с момента нарушения прав и свобод заявителя либо с того дня, когда стало известно о нарушении.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову разработать государственную программу, направленную на установление «диалога с народом» в 2017 году, предусматривающую открытие «Народных приемных», внедрение системы отчетности хокимов и прокуроров перед народом.

Первым в Узбекистане свою виртуальную приемную в сентябре прошлого года открыл премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев. До сегодняшнего дня в нее поступило почти 600 тысяч жалоб и обращений, почти 500 тыс. из них нашли своё решение.
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