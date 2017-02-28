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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Двое знаменитых ученых отказались от американского гражданства в пользу китайского
CA-NEWS (CA) - По информации, полученной из рабочего бюро Китайской академии наук, американские ученые китайского происхождения Ян Чжэньнин и Яо Цичжи отказались от американского гражданства и сейчас становятся академиками Китайской академии наук. Это стало первым в истории случаем перехода иностранных академиков в китайские академики, для чего китайское правительство специально разработало Временные меры для принятия академиков Китайской академии наук с иностранным гражданством в китайские академики. Об этом пишет  «Жэньминь жибао» онлайн.

Ян Чжэньнин - известный физик, в 1945 году отправился учиться в Университете Чикаго, после окончания учебы остался работать в США, в 1957 году вместе с Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию по физике, он стал ученым китайского происхождения, раньше всех завоевавшим эту награду. В 1964 году Ян Чжэньнин получил гражданство США. Вернувшийся вместе с ним в Китай профессор Яо Цичжи также имел американское гражданство, он - известный ученый в сфере компьютерных технологий.

В последние годы инвестиции Китая в научные исследования и разработки продолжают расти. По данным статистики, в 2015 году общий объем расходов Китая на исследования и разработки составил 1,4 трлн юаней, что на 38,1% больше по сравнению с 2012 годом, среднегодовой рост составил 11,4%, заняв второе место в мире по расходам на исследования и разработки после США. Что касается китайцев, живущих за границей, возвращение в Китай означает больше рыночных перспектив и лучшая финансовая поддержка, - отмечает издание.

Опыт возвращения Чжана Цзи из Канады - яркий пример. В 2009 году он привез в Китай передовую систему имплантации устройства сердечного клапана. После 30-минутной презентации, он получил огромные инвестиции от китайских предприятий. Местное правительство также оказывает ему поддержку и предоставляет льготы, - говорится в сообщении.

10 лет назад доля китайских выпускников зарубежных вузов, вернувшихся на родину после обучения за границей, составляла одну треть, а сейчас около 80% выпускников иностранных вузов возвращаются в Китай для работы. С начала 1990-х годов Китай активно реализует план по привлечению талантов, продолжается внедрение Плана привлечения зарубежных талантов высокого уровня, План сотни человек и т.д., благодаря привлечению талантов мирового класса происходит развитие новых дисциплин и высокотехнологичного производства, отмечает издание.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
berkut
14:16, 28 февраля 2017
Нашему Государству нужны неграмотные бараны, чтобы легче было ими управлять и обворовывать страну.
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patriot1977
14:08, 28 февраля 2017
Молодцы! А наше кыргызское государство разбазаривает своими специалистами.
кто есть кто
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