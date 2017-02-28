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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёва попросили реабилитировать узбекского писателя-диссидента Мамадали Махмудова, отсидевшего 17 лет
CA-NEWS (UZ) - Группа узбекских писателей и поэтов обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой реабилитировать 77-летнего писателя Мамадали Махмудова, который провел в тюрьмах независимого Узбекистана в общей сложности 17 лет, передает centralasian.org.

По мнению авторов обращения, писатель и оппозиционер Мамадали Махмудов является одним из узбекских писателей-диссидентов, который в советское время боролся за независимость Узбекистана. Он выпустил несколько повестей и романов под псевдонимом Эврил Турон, которые посвящены "героям нации, прозванными "басмачами", а его исторический роман «Бессмертные скалы» был запрещен в СССР," – пишут узбекские писатели и поэты в своем обращении к президенту.

77-летний писатель Мамадали Махмудов провел в тюрьмах независимого Узбекистана в общей сложности семнадцать лет: в 1990-х годах у него было два срока по уголовным статьям, после февральских взрывов в 1999 году в Ташкенте его осудили по политической статье. Тогда суд в Узбекистане признал Мамадали Махмудова виновным в посягательстве на конституционный строй страны и приговорил его к 14 годам тюрьмы. Он был освобожден из заключения 19 апреля 2013 года.

Его роман «Бессмертные скалы» о событиях конца 19-го века, когда тюркские народы боролись против оккупации Центральной Азии царской Россией был издан на французском языке издательством «L’AUBE». В 2008 году данное издательство и переводчик романа Филипп Фризон объявили акцию в поддержку Махмудова с призывом к его освобождению.

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