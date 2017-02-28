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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ обновила список самых опасных супербактерий в мире

CA-NEWS (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список устойчивых к антибиотикам бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей, сообщает Би-би-си.

Лидируют в нем грамотрицательные бактерии, такие как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен.

Представленный учеными список будет обсуждаться в преддверии саммита G20 в Германии этим летом: целью международного сообщества станет поиск новых антибиотиков, которые смогли бы бороться с инфекциями, трудно поддающимися лечению.

Многие эксперты уже неоднократно предупреждали о приближении так называемой постантибиотической эры, когда некоторые инфекции будет невозможно вылечить существующими препаратами.

Таким образом, самые обычные инфекции могут получить широкое распространение и привести к летальным исходам.

Мари-Поль Кини из ВОЗ считает, что устойчивость к антибиотикам достигла тревожных масштабов, в то время как изобретение новых лекарств все еще не происходит.

«У нас стремительно заканчиваются варианты лечения. Мы не можем полагаться только на силы фармакологического рынка, потому что в таком случае новые антибиотики не будут разработаны вовремя», - считает Кини.

Кроме того, в ВОЗ предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.

В список ВОЗ не был включен туберкулез - поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.

Список был составлен с учетом текущего уровня устойчивости к лекарствам, глобальных показателей смертности, распространения инфекций и нагрузки на систему здравоохранения.

У одной из инфекций в начале списка, бактерии под названием клебсиелла, недавно развилась устойчивость к мощному классу антибиотиков - карбапенемам.

В США недавно был зафиксирован случай смерти женщины от этой инфекции - пациентку не смогли вылечить ни одним из 26 антибиотиков, доступных ее лечащим врачам.

Так выглядит полный список бактерий

Первостепенная важность:

- Акинетобактерия бауманна (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.

- Синегнойная палочка (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.

- Энтеробактерии, включая клебсиеллу, кишечную палочку, серрацию и протеус (устойчивость к карбапенемам, БЛРС- продуцирующим штаммам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.

Высокий приоритет важности:

- Энтерококки фэциум (устойчивость к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран.

- Золотистый стафилококк (устойчивость к метициллину, нейтральный и устойчивый к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран.

- Хеликобактер пилори (устойчивость к кларитромицину) - может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка.

- Кампилобактеры (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока.

- Салмолнелла (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови.

- Гонококки (устойчивость к фторхинолону и цефалоспорину) - инфекция передающаяся половым путем, может привести к бесплодию, в редких случаях распространяется на суставы и кровеносную систему.

Средний приоритет важности:

- Пневмококк (невосприимчивость к пенициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту и заражению крови.

- Гемофильная палочка (устойчивость к ампициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту, заражению крови, суставным и кожным инфекциям.

- Шигеллы (устойчивость к фторхинолону) - диарейное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениями, включая почечную недостаточность.

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