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  28 февраля 2017
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Водитель и пассажиры чудом выжили в разорвавшемся на части Lexus близ Алматы (видео)

CA-NEWS (KZ) - Водитель и два пассажира чудом выжили в автомобиле Lexus, которого в результате ДТП практически разорвало на части. Авария произошла утром 28 февраля на трассе Алматы - Талдыкорган, пишут казахстанские сми.

Как сообщается, приблизительно в 9.00 на 46 километре автотрассы водитель Lexus, передвигаясь в левом ряду, увидел препятствие перед собой. Перед ним начала перестраиваться другая машина, водитель которой намеревался развернуться и поехать в обратном направлении. Уходя от столкновения, водитель Lexus вывернул руль влево и врезался в разделительное ограждение, установленное по центру дороги. Затем он по инерции догнал и слегка "зацепил" виновника, спровоцировавшего аварию.

От удара Lexus практически разорвало на части. "Водители, ставшие свидетелями ДТП, тут же бросились на помощь водителю и двум пассажирам. Каково же было их удивление, когда ехавшие на Lexus мужчины самостоятельно покинули разбитое авто. Травмы получил только водитель иномарки. Самая серьезная из них - перелом ноги. Двое пассажиров отделались ушибами и легким испугом", - отмечает издание.

По словам полицейским, жертв в этой аварии удалось избежать только потому, что в авто сработали подушки безопасности. Кроме того, водитель Lexus и его спутники были пристегнуты ремнями безопасности.

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