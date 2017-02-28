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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин намерен посетить Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин в обозримом будущем совершит визит в Туркменистан. Сам глава российского государства подтвердил это в телефонном разговоре с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые накануне провели переговоры, сегодня утром во время завтрака продолжили обсуждение актуальных вопросов», - рассказали в пресс-службе.

«Затем лидеры провели совместный телефонный разговор с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Во время этого разговора Путин выразил сожаление в связи с тем, что из-за напряженного графика его нынешней поездки в Среднюю Азию, он не смог посетить Туркменистан», - добавили в пресс-службе.

«Однако Путин заверил Бердымухамедова в том, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе. В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита», - подчеркнули в Кремле.

В ходе нынешней поездки Путин уже посетил Казахстан и Таджикистан, во вторник он отправился в Кыргызстан.

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