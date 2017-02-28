В Таджикистане предлагают отказаться от жестких ограничений торжеств

- Два депутата таджикского парламента - Абдухалим Гаффоров, лидер Социалистической партии Таджикистана и Мирали Достиев - выступили за поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», который, по мнению инициаторов поправок, нуждается в послаблении, сообщает радио Озоди.

​Мирали Достиев сказал, что законопроект разработан по просьбе своих избирателей на местах. Другой депутат Абдухалим Гаффоров сказал, что закон – это не догма и со временем появляется необходимость во внесении изменений и дополнений.

«Необходимо внести послабления в данный закон, потому что некоторые его пункты оборачиваются для населения лишними проблемами и трудностями», - сказал он.

Предлагаемые поправки касаются, прежде всего, сроков и времени проведения торжеств и церемоний, а также количества гостей. В частности, депутаты предложили снять ограничения во времени проведения торжеств и церемоний: в выходные дни с 8 до 23 часов, в будние дни – с 18 до 23 часов. В настоящее время, по закону, время ограничено тремя часами. Кроме того, депутаты предлагают увеличить количество гостей на таких послесвадебных обрядах, как «домодталбон» (обряд первого посещения зятя дома родителей жены - прим.ред.) и «арусбинон» (обряд знакомства новобрачной с семьёй мужа- смотрины- прим.ред.) с 15 до 20 человек.

В Таджикистане закон по упорядочению традиций и обрядов был принят в 2007 году. Законом введены ограничения на проведение таких торжеств, как проведение свадеб, получение благословения и торжеств по случаю рождения детей.

Согласно закону, количество приглашенных на свадьбы не должно превышать 150 человек и время проведения торжества ограничивается тремя часами. Одной из целей принятия закона об упорядочении традиций является сокращение расходов населения.