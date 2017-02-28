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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В США министром торговли стал 79-летний миллиардер
CA-NEWS (CA) - россСенат США проголосовал за назначение миллиардера Уилбора Росса министром торговли Соединенных Штатов. Об этом сообщает во вторник, 28 февраля, Reuters.

Кандидатуру 79-летнего инвестора поддержали 72 сенатора, против высказались 27 законодателей. При этом «за» проголосовали 19 представителей Демократической партии.

Росс специализируется на перепродаже обанкротившихся компаний. Он возглавлял компанию W.L. Ross & Co., которая консолидировала сталелитейные активы и в 2002 году создала компанию International Steell Group. Состояние Росса оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

Бизнесмен известен как сторонник экономической программы президента США Дональда Трампа, который выступает за пересмотр торговых соглашений, в том числе с Китаем и Мексикой, а также за создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп в ходе избирательной компании обещал отменить «все неконституционные действия исполнительной власти», меморандумы и распоряжения Обамы, пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке NAFTA или выйти из него.

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