В Ташкенте из салона автомобиля украли $2,3 тысяч
- Узбекистан, происшествия
- 16:17, 28 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана из салона припаркованного автомобиля грабитель украл 16 млн. сум. Похититель задержан, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
В Учтепинском районе Ташкента неизвестным лицом из салона автомашины «Нексия», оставленной без присмотра на улице Фозилтепа, было похищено 16 000 000 сумов (около $2,3 тысяч по рыночному курсу).
В результате принятых оперативных мер, сотрудниками органов внутренних дел за совершение данного преступления был установлен и задержан житель Термезского района Сурхандарьинской области,1973 года рождения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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