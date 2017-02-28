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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте из салона автомобиля украли $2,3 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана из салона припаркованного автомобиля грабитель украл 16 млн. сум. Похититель задержан, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Учтепинском районе Ташкента неизвестным лицом из салона автомашины «Нексия», оставленной без присмотра на улице Фозилтепа, было похищено 16 000 000 сумов (около $2,3 тысяч по рыночному курсу).

В результате принятых оперативных мер, сотрудниками органов внутренних дел за совершение данного преступления был установлен и задержан житель Термезского района Сурхандарьинской области,1973 года рождения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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