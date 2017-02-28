Младший внук Назарбаева, Айсултан, получил должность в ФФК

CA-NEWS (KZ) - йсултан Назарбаев получил должность в Федерации футбола Казахстана, передает Tengrinews.kz. 28 февраля в ФФК состоялось заседание Исполнительного комитета по кадровым вопросам.

Решением Исполкома исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев.

В ноябре 2016 года Сеильда Байшаков избран президентом Федерации футбола Казахстана. На этом посту Байшаков сменил бывшего главу ФФК Ерлана Кожагапанова, который поехал повышать квалификацию в структуре управления спортивной отраслью.



