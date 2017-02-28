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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Экономике Китая грозит глобальная неопределенность, - статистическое бюро КНР

CA-NEWS (CA) - Китайская экономика в этом году сталкивается с рисками, связанными с неопределенностью в мире и избытком производственных мощностей внутри страны, сообщает Reuters со ссылкой на статистическое бюро КНР.

Рост ВВП второй по величине экономики мира составил 6,7 процента в 2016 году, замедлившись по сравнению с 2015-м, но оказавшись примерно в середине целевого диапазона правительства в 6,5-7 процентов.

Однако, даже несмотря на то, что китайский экспорт наконец демонстрирует признаки восстановления после многолетнего снижения, прогноз глобального спроса омрачают опасения о росте торгового протекционизма США.

«Международная ситуация все еще сложна и волатильна, все еще существует значительная неопределенность и расхождения между внутренним избытком мощностей и структурной модернизацией», - говорится в заявлении Ли Сяочао, замглавы Национального бюро статистики, опубликованном на сайте агентства.

Ли указал на проблемы, связанные с глубокой перестройкой мировой экономики, слабой глобальной торговлей и тенденцией к деглобализации.

Китай существенно превысил свои целевые уровни снижения масштабного избытка производственных мощностей в прошлом году, закрыв ряд неэффективных сталелитейных заводов и угольных шахт.

Пекин намерен продолжить сокращение в 2017 году, однако аналитики сказали, что многие устаревшие объекты заменяются более экономичными и экологически чистыми, что практически не способствует снижению избытка мощностей и угрозы перенасыщения.

Ли также сказал, что сохранение умеренной инфляции будет благоприятным для китайской экономики, поскольку ценовое давление во всем мире вновь возвращается к росту после нескольких лет слабости.

Инфляция потребительских цен в Китае ускорилась до 2,5 процента в январе в годовом выражении, достигнув максимума за месяц с мая 2014 года, в то время как инфляция цен производителей увеличилась до 6,9 процента - максимума с августа 2011 года, поскольку бум строительства повысил спрос на сырье, начиная со стали и заканчивая цементом.

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