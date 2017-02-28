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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Костанайском суде муж зарезал жену прямо перед заседанием о разводе

CA-NEWS (KZ) - Муж убил жену прямо перед заседанием о разводе в Костанайском суде, сообщает Tengrinews.kz. В Амангельдинском районе Костанайской области муж убил свою супругу.

Информацию об этом подтвердили в РОВД Амангельдинского района. "Действительно, факт убийства имел место. Трагедия произошла в здании суда Амангельдинского района. Они планировали разводиться. Смертельные удары были нанесены ножом", - прокомментировали в полиции.

Между тем, в пресс-службе суда рассказали, что мужчина задержан. После инцидента сотрудники суда сразу вызвали полицию и скорую. Однако спасти женщину не удалось. В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что факту убийства ведется досудебное расследование.

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