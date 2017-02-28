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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назван главный виновник путаницы на церемонии «Оскар»

CA-NEWS (CA) - Управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан назван основным виновником конфуза на церемонии вручения «Оскаров», сообщает Би-би-си.

Согласно заявлению, опубликованному компанией, которая уже много лет занимается подсчетом голосов членов американской киноакадемии, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

На церемонии вручения премий «Оскар» случился большой конфуз: вместо «Лунного света» лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Ошибку исправили, но многие задаются вопросом, как подобное могло произойти.

Два человека - представители аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers - подсчитывают голоса и заранее знают победителей. Каждый них имеет полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

Во время церемонии представители PriceWaterhouseCoopers стоят по обе стороны сцены и передают конверты ведущим перед каждым эпизодом награждения.

После того как Эмме Стоун был присужден «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», второй аналогичный конверт был по ошибке вручен ведущему Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории «Лучший фильм».

«PriceWaterhouseCoopers берет на себя полную ответственность за серии ошибок и нарушений установленных протоколов в ходе церемонии вручения «Оскаров», - говорится в заявлении.

«Брайан Куллинан ошибочно передал ведущим резервный конверт в номинации «Лучшая актриса» вместо конверта за лучший фильм», - уточняет компания.

Куллинан работает в PricewaterhouseCoopers в течение 20 лет. Как написано в его «Твиттере», он также отвечает за сохранность тайны и подсчет голосов при голосовании за победителей премии «Оскар».

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