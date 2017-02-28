В августе в Казахстане будет открытие банка низкообогащенного урана МАГАТЭ

- Официальная церемония открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ планируется на очень знаменательную дату, на 29 августа 2017 года. Об этом в интервью Службе новостей ООН сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Роман Василенко напомнил, что 27 августа 2015 года в Астане было подписано соглашение между Казахстаном и МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного уранового топлива под эгидой этой международной организации в составе ООН. Это соглашение было ратифицировано Казахстаном в прошлом году. Сейчас идет строительство здания для банка. Ожидается, что оно позже в текущем году будет готово.

«Официальная церемония открытия на данный момент планируется на очень знаменательную дату, на 29 августа 2017 года. 29 августа – это день и первых испытаниях ядерного оружия Советским Союзом на Семипалатинском полигоне в 1949 году, и день закрытия Семипалатинского полигона в 1991 году историческим указом нашего Президента Нурсултана Назарбаева, и день, признанный ООН Международным днем действий против ядерных испытаний», - сказал Роман Василенко.

Он выразил надежду на то, что в церемонии открытия примут участие президент Казахстана и Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

«Процесс идет совершенно нормально, по графику. После официальной церемонии открытия этого банка Международное агентство по атомной энергии начнет закупку низкообогащенного уранового топлива для загрузки в этот банк, который будет вносить свой вклад в укрепление международной системы гарантирования ядерного топливного цикла и косвенный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия и чувствительных ядерных технологий», - добавил Юкия Амано.