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  28 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Создание новых военных баз России за рубежом не обсуждается, - Минобороны РФ

CA-NEWS (CA) - Россия не обсуждает вопрос о создании новых военных баз за рубежом, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

"Такие вопросы не обсуждаются, а при необходимости, согласии партнеров - конечно. Но вопрос такой не обсуждается", - цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что не исключено совместное использование с партнерами по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), например, военной базы РФ в Таджикистане.

"База в Таджикистане, например, имеет три задачи - в интересах двух стран, стран - членов ОДКБ, конечно же, в интересах России в том числе. Она имеет многие задачи, а в условиях нарастания террористической и других современных угроз, присутствие таких элементов вооруженных сил в виде баз, или в иных формах жизненно необходимо, в том числе на постсоветском пространстве", - добавил замминистра.

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