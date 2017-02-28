Ерболат Досаев принял участие в инвестфоруме в Сочи

CA-NEWS (KZ) - Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерболат Досаев принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, в ходе которого провел ряд встреч с официальными лицами и руководителями российских бизнес-структур, сообщает Tengrinews.kz.

Ерболат Досаев встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, министром экономического развития Максимом Орешкиным и заместителем руководителя Аппарата правительства Российской Федерации Андреем Слепневым, с которыми была обсуждена повестка двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества.

Глава холдинга "Байтерек" обсудил вопросы приграничного торгово-инвестиционного сотрудничества с губернаторами Челябинской области Борисом Дубровским, Оренбургской области Юрием Бергом и Омской области Виктором Назаровым. Из деловых кругов Ерболат Досаев встретился с генеральным директором Российского экспортного центра Петром Фрадковым, вице-президентом АО "Газпромбанк" Сергеем Некрасовым, президентом - председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом и председателем правления Евразийского банка развития Дмитрием Панкиным.

Резюмируя итоги двухдневного форума, глава холдинга отметил, что "развитие сотрудничества холдинга "Байтерек", обмен опытом и передовыми банковскими технологиями с ведущими российскими финансовыми организациями и институтами развития будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей и увеличению инвестиций двух стран".



